12 novembre 2018- 13:42 Tav: Tortoriello, infrastrutture strada maestra per crescita

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "La manifestazione di sabato, a favore della costruzione della Tav, contrassegnata da una grandissima partecipazione, è stato un momento fondamentale per segnare uno spartiacque importantissimo tra la rassegnazione e la crescita". A dichiararlo è Filippo Tortoriello, Presidente di Unindustria. "Con la manifestazione pro Tav soprattutto comuni cittadini e poi imprese, sindacati, forze politiche di maggioranza e opposizione - afferma in una nota - hanno fatto capire, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, che le infrastrutture sono un’opportunità di crescita che crea lavoro e ricchezza"."La decrescita felice - prosegue Tortoriello - non può essere una strada percorribile per il secondo paese manifatturiero d’Europa. Da Torino si è alzato forte il grido che il progresso di un paese passa inesorabilmente attraverso lo sviluppo e la modernizzazione delle opere che lo attraversano e lo connettono, che non solo rendono il Paese più attrattivo, ma uniscono il Nord e il Sud, l’Est e l’Ovest e l’Italia al resto d’Europa". "Noi, come Unindustria, siamo da sempre impegnati in prima fila per la realizzazione di opere fondamentali per la competitività del Lazio, quali la Roma-Latina, la Orte-Civitavecchia, il raddoppio della Salaria, l’adeguamento e messa in sicurezza della Monti Lepini e la chiusura dell’anello ferroviario della Capitale. Il segnale che ci arriva forte dal capoluogo piemontese - sottolinea infine Tortoriello - è quello di impegnarci ancora di più come sistema delle imprese affinché anche nella nostra Regione si possano finalmente realizzare queste opere che non sono più rinviabili".