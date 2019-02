21 febbraio 2019- 09:53 Tav: Tria, cantieri aperti e oggetto di trattati devono realizzarsi

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Tutti i cantieri pubblici già cominciati, quelli che sono stati già oggetto di contratti, di trattati, di accordi internazionali, devono realizzarsi". Ad affermarlo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che, interpellato dalla tv francese France 3 sul futuro della Tav, ha ribadito così la sua posizione sull'opera già espressa di recente anche in un suo intervento alla Camera. Parlando con l'emittente transalpina, il titolare dell'Economia ha posto poi l'accento sulla valenza che la Tav rappresenta in termini di credibilità e affidabilità del Paese nei confronti degli investitori: "Noi - ha sottolineato Tria - non soltanto dobbiamo rilanciare gli investimenti pubblici, ma dobbiamo mandare un messaggio di serenità a tutti quelli che vogliono investire sul lungo termine in Italia".