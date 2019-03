5 marzo 2019- 13:09 Tav: Vestager, 'decisione è dei governi, no Ue '

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Sulla Tav "la decisione è dei Govenri italiano e francese che dovranno valutare come procedere. Se uno di loro non ha interesse a proseguire, allora c'è una conseguenza sull'allocazione delle risorse. Bisogna decidere come allocarle su altri progetti". A dichiararlo è la Commissaria Ue per la Concorrenza Margrethe Vestager , rispondendo alle domande nel corso di un'audizione in Senato. La decisione, ha quindi puntualizzato, "non è di competenza della Commissione".