21 febbraio 2019- 17:18 Tav: vicesindaco Torino, 'corridoio 5 Lisbona-Kiev non esiste'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Io voglio dichiararmi Sì Tav, cioè sì al riuso della linea storica. Cioè far viaggiare le merci sulla linea esistente ristrutturata. Ci raccontano del corridoio 5 da Lisbona a Kiev. Ebbene, questo corridoio non esiste. Se devo pensare a una rete di trasporto proiettata nel futuro penso a una rete fatta di autostrade telematiche che trasportino bit e non merci. Il futuro non è trasportare lavatrici ma spostare progetti per fare lavatrici e quindi persone e idee". Così Guido Montanari vicesindaco di Torino, poco fa ai microfoni di Rai Radio1 all’interno di 'Radio1 In Viva Voce'.