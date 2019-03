8 marzo 2019- 13:09 Tav: Villarosa (M5S), 'Salvini minaccia crisi? ma così stop a misure fondamentali'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Salvini sa che far cadere il governo e non rispettare il Contratto di Governo per difendere una opera inutile e costosa come il Tav Torino-Lione, significa non portare a conclusione misure fondamentali come reddito di cittadinanza che vede la Lombardia prima nelle richieste, Quota 100, e i rimborsi per i truffati per le banche?”. Lo dichiara Alessio Villarosa, sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze e parlamentare del Movimento 5 Stelle.“Salvini torni responsabile, come lo era la Lega quando si schierava contro questa opera inutile. Il contratto di governo e il presidente Conte sono la retta via dove a fronte di una analisi costi-benefici che boccia l’opera si dice che: 'riguardo alla Linea ad Alta Velocita' Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell"applicazione dell'accordo tra Italia e Francia'", conclude Villarosa.