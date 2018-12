3 dicembre 2018- 17:32 Tav: Zoppas, da Torino messaggio forte, no alternativa a crescita

Venezia, 3 dic. (AdnKronos) - "La manifestazione di Torino, oltre a testimoniare una volta di più la capacità di concretezza delle rappresentanze, lancia al Governo un messaggio forte e inequivocabile: non c’è alternativa alla crescita. Il Veneto è presente, condividendo lo spirito e i contenuti dell’iniziativa e facendosi portavoce delle istanze del nostro territorio. Come ha detto il presidente Boccia, va trovato “un equilibrio tra le ragioni del consenso e le ragioni dello sviluppo”". Lo sottolinea Matteo Zoppas, presidente Confindustria Veneto, che ha preso parte alla manifestazione di Torino. "L'Italia - e il Veneto - hanno bisogno di opere in grado di permettere alle imprese e ai cittadini di cogliere le opportunità di crescita, di connessione, di mobilità che derivano da infrastrutture strategiche, finalizzate non al mero mantenimento dello status quo bensì a portarci a livello di crescita e miglioramento costante dei paesi nostri concorrenti", avverte.