3 dicembre 2018- 17:32 Tav: Zoppas, da Torino messaggio forte, no alternativa a crescita (2)

(AdnKronos) - "Oggi, gli imprenditori presenti, si sono fatti portavoce di quel “popolo del fare” che determina buona parte del Pil italiano e hanno chiesto di guardare avanti, di progettare il futuro, di evolvere per rinnovare la competitività e la centralità del nostro Paese nel contesto internazionale. Un messaggio, incentrato sulle infrastrutture, che però assume il significato di una richiesta più ampia di attenzione all’impresa e al lavoro, in queste ore cruciali per il futuro dell’Italia", sottolinea Zoppas. "Per il Veneto, tra le infrastrutture più urgenti da portare avanti ci sono la TAV Brescia Padova, il collegamento ferroviario con Aeroporto Marco Polo, la Pedemontana Veneta, la Valdastico Nord, la Romea Commerciale", conclude.