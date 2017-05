TAXI: CODACONS, PARERE AVVOCATO CORTE UE SU UBER INAPPLICABILE

11 maggio 2017- 17:14

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "Il parere dell'avvocato generale della Corte Ue secondo cui Uber può essere obbligata a possedere le licenze richieste dalle legislazioni nazionali per i taxi, è superato e inapplicabile, e destinato a scontrarsi con una realtà ben diversa". Ad affermarlo in una nota è il Codacons.Il processo di liberalizzazione del settore dei trasporti, rileva il presidente dell'associazione dei consumatori, Carlo Rienzi, "è oramai inarrestabile e inevitabile, e per questo le conclusioni dell’avvocato generale della Corte Ue appaiono obsolete e si scontrano con la realtà".Gli utenti, conclude Rienzi, "reclamano a gran voce servizi come Uber utilizzati in tutto il mondo, e se verrà impedito alla società di operare in Italia nasceranno altre App analoghe e altri servizi alternativi ai taxi. Questo è il destino offerto dalla tecnologia e in tale direzione saranno costretti a legiferare i singoli stati e l’Ue, indipendentemente da cosa deciderà la Corte Ue".