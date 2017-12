TAXI: DIFFERITO IL FERMO PREVISTO PER DOMANI, IERI INCONTRO CON GOVERNO

13 dicembre 2017- 11:53

Milano, 13 dic. (AdnKronos) - E' stato differito il fermo dei taxi previsto per domani dopo l'incontro delle associazioni di categoria con il vice ministro dei Trasporti, Riccardo Nencini. Da lui, "abbiamo acquisito verbalmente alcune variazioni sui principi di attuazione della delega per la revisione della disciplina Taxi e Ncc. Sono stati fatti piccoli passi di avvicinamento per la regolamentazione delle piattaforme, ma non ancora ritenuti sufficienti", spiega Pietro Gagliardi, delegato dell'Unione Artigiani-Claai per il settore Taxi."Il Governo - continua - appare poco ricettivo rispetto alle nostre osservazioni. Non basta 'prevedere una corresponsabilità delle piattaforme e dei vettori' oppure 'prevedere' che i gestori delle piattaforme paghino le tasse in Italia, ma è assolutamente necessario fare chiarezza e regolamentare queste nuove tecnologie con regole certe a garanzia di un mercato con pari opportunità per tutti gli operatori presenti". Il vice ministro "si è impegnato ad trovare un nuovo ed avanzato equilibrio, per la formulazione di un documento che recepisca quanto emerso".