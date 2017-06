TAXI: GASPARRI, CHE FINE HA FATTO DECRETO? DA GOVERNO SOLO MENZOGNE

24 giugno 2017- 18:25

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Sono passati esattamente quattro mesi da quando il ministro Delrio, nel corso di un lungo confronto con i rappresentanti dei tassisti, ha promesso loro l'emanazione di un decreto al fine di regolamentare seppure in via transitoria il settore. Cosa sta aspettando il ministro a mettere nero su bianco delle regole minime per consentire a un settore così importante di uscire dalla situazione di totale anarchia nel quale è caduto?". Ad affermarlo in una nota è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Ho presentato un'interrogazione per sapere quando Delrio intende risolvere i problemi dei tassisti e della concorrenza sleale che interessa il mondo della mobilità. Ricordiamo che oggi, a differenza di chi ha la licenza per i taxi, i titolari di un'autorizzazione di noleggio con conducente possono operare nella totale assenza di qualsiasi regola", sottolinea l'esponente di Forza Italia. Per ora il governo, sottolinea Gasparri, "ha solo preso in giro i tassisti. Se stenteranno ancora ad arrivare risposte, giuste e inevitabili saranno le proteste che ci vedranno al fianco di chi difende il proprio lavoro da lobby e concorrenti scorretti. Non si illudano di risolvere la questione con altre menzogne. È tempo di fatti".