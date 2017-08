TAXI: NENCINI, PROSEGUE CONFRONTO CON SINDACATI, RIFORMA ENTRO LEGISLATURA

2 agosto 2017- 17:00

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - Prosegue il confronto tra il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le sigle sindacali di taxi e ncc sulla riforma del settore. Presso la sede del dicastero, alla presenza del viceministro Riccardo Nencini, si sono tenuti due incontri nel corso dei quali i rappresentanti delle sigle sindacali sono stati informarti del fatto che è stato predisposto il decreto interministeriale Mit-Mise di lotta all'abusivismo nell’attività di taxi e noleggio con conducente.Nencini ha parlato di “un clima positivo”. "E' stata avviata la consultazione sul decreto legislativo di cui al dl 'Concorrenza' approvato proprio oggi in Senato. L'obiettivo – ha aggiunto Nencini - resta la riforma del sistema da concludersi entro questa legislatura”. Entro la prima settimana di settembre le organizzazioni taxi ed ncc, come concordato al tavolo, faranno pervenire al Mit le loro proposte sui principi cardine della riforma: natura del servizio, territorialità, forma giuridica, elementi qualificanti del servizio, piattaforme tecnologiche di intermediazione. Ai due tavoli erano presenti ventitre sigle sindacali per i taxi e tredici ncc