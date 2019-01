10 gennaio 2019- 15:24 Taxi: sindacati, positivo incontro su riordino settore

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Nella mattinata di oggi abbiamo incontrato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi per ragionare sul cammino di conversione del recente decreto legge approvato dal consiglio dei ministri, relativo al contrasto dei fenomeni di abusivismo presenti nel settore". Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Tam, Satam, Claai, Faisa Confail taxi, Unimpresa, Ati taxi, Fast Confsal tpnl, Associazione Tutela Legale Taxi e Associazione noleggiatori Anar.Rixi, rilevano i sindacati, "ha rassicurato i presenti sulla volontà del Governo di non procedere a modifiche del decreto approvato. Nel contempo ha indicato un percorso di lavoro relativo alla regolamentazione delle piattaforme digitali, all'istituzione del registro elettronico nazionale e a un foglio di lavorazione elettronico, per i servizi svolti dal noleggio con conducente. Tale percorso sarà condiviso attraverso un costante e continuo confronto con tutte le organizzazioni e associazioni di categoria". L'approvazione del decreto per il Governo, secondo quanto affermato dal viceministro ai trasporti, concludono, "è un primo, importante passo per contrastare ogni forma di illegalità e arrivare a un riordino dettagliato dell'intero comparto".