TAXI, SOSPESO SCIOPERO DEL 29 MAGGIO

26 maggio 2017- 13:47

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - ''Uri-Uritaxi-Confartigianato-Unica Filt Cgil prendono positivamente atto della volontà del Ministro On. Carlo Calenda di voler aprire un confronto. L’incontro è fissato per Lunedì 29 Maggio 2017 alle ore 16 presso il Ministero attività produttive Mise. Pertanto lo sciopero indetto per il giorno 29 maggio 2017 è al momento sospeso e rinviato a data da destinarsi sulla base degli esiti del confronto''. E' quanto si legge in una nota.''Inoltre, le scriventi Organizzazioni invitano e sollecitano la categoria affinché prevalga in tutti la necessita di una ritrovata unità d’azione per contrastare e combattere il nuovo 'caporalato tecnologico' che attraverso le multinazionali cerca di impadronirsi del nostro futuro'', conclude la nota.