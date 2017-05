TAXI: UBER, RICEVUTO PARERE, ATTENDIAMO DECISIONE FINALE

11 maggio 2017- 14:15

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo ricevuto il parere e attendiamo ora la decisione finale, nel corso dell'anno. Essere considerati una società di trasporto non cambierebbe il modo in cui molti Paesi europei già oggi regolano le nostre attività". Ad affermarlo in una nota è Uber sulla questione avvocatura Generale e Corte di Giustizia Europea. Oggi, ha sottolineato l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue, Maciej Szpunar, nella causa che vede la multinazionale californiana contrapposta ad un'associazione professionale di tassisti spagnoli, gli Stati membri dell'Ue possono imporre a Uber l'obbligo di conseguire le licenze per il servizio taxi."Ci auguriamo, tuttavia, che questo non rallenti i necessari processi di aggiornamento di leggi datate che impediscono a milioni di europei di accedere a corse affidabili con un semplice clic", conclude ancora Uber.