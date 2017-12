TAXI: UILT, CI ASPETTIAMO CONCRETEZZA DA INCONTRO DEL 13 AL MIT

7 dicembre 2017- 12:06

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Il prossimo 13 dicembre, ci aspettiamo una riunione che abbia un approccio costruttivo, per la definizione di un testo di decreto che salvaguardi le regole per la concorrenza nel mercato a tutela di tutti i lavoratori". E’ quanto afferma il Segretario Nazionale della Uiltrasporti, Marco Verzari, sulla convocazione del Ministero dei Trasporti del Tavolo del Trasporto Pubblico Non di Linea. "Abbiamo scelto la via del confronto per tracciare linee condivise di creazione di un sistema più equilibrato e meglio regolato che tuteli taxi e ncc. Ci aspettiamo che il Governo dia concrete risposte e concorra a determinare le condizioni per arrivare a questo importante risultato", conclude Verzari.