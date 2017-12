TAXI: UILTRASPORTI, PASSI AVANTI, ATTENDIAMO PROSSIMO INCONTRO

13 dicembre 2017- 16:47

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "Ulteriori passi in avanti sono stati compiuti e ora servono chiarimenti su alcuni punti della vertenza, come l’operatività territoriale del ncc e la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche". È quanto commenta il segretario nazionale della Uiltrasporti, Marco Verzari, sull’esito dell’incontro di confronto con il Governo per la regolamentazione del trasporto pubblico non di linea, taxi e ncc, avvenuto nel pomeriggio di ieri."Valutiamo positivamente - continua il segretario della Uiltrasporti - l’attenzione e la disponibilità dimostrate dal viceministro Nencini rispetto alle criticità denunciate dalle rappresentanze di settore. E’ un’apertura al dialogo che lascia intravedere la possibilità di individuare gli interventi necessari in maniera condivisa, individuando regole di tutela per tutti i soggetti di questo importantissimo settore. Ora aspettiamo il prossimo incontro al Ministero per proseguire il lavoro intrapreso".