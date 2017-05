TAXI: URI, SODDISFAZIONE PER PARERE AVVOCATO CGUE SU UBER

11 maggio 2017- 17:51

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "Accogliamo con grande soddifazione questa pronuncia, perchè conferma le tesi che sosteniamo ormai da tempo". Ad affermarlo in una nota è Loreno Bittarelli, presidente di Uri commentando il parere dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea riguardo al caso Uber in Spagna."Uber -sottolinea Bittarelli- dice di essere una piattaforma di intermediazione tra gli autisti e i passeggeri, ma in realtà il suo vero business è appunto quello del trasporto, violando dunque le normative vigenti in materia. E’ nostra intenzione continuare a lavorarci e a batterci in questa direzione".Per Miguel Ángel Leal, presidente di TaxiEurope Alliance, "si tratta di una grande notizia che, anche se non vincolante, sarà fondamentale nella decisione finale. Le conclusioni dell'Avvocato Generale costituiscono un bel passo in avanti e dovrebbero essere sufficienti per richiedere che questa piattaforma sia adegui alle norme nel settore trasporti".