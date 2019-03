15 marzo 2019- 19:57 Taylor Mega contro Mughini

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Taylor Mega furiosa con Giampiero Mughini. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi scrive su Instagram, rispondendo alla "lettera aperta" dell'opinionista e giornalista a "@dagocafonal" in cui parla degli "influencer". "Caro Giampiero, se volessi fare il tuo gioco, dovrei attaccarti dicendo che oggi l'editoria è morta e che il massimo esponente della tua categoria è addirittura Fabrizio Corona". "Ma sai perché non lo faccio? Perché oggi è solo grazie alla mia influenza che qualcuno legge quelle quattro str... che ti sei permesso di scrivere sulla categoria e su di me in particolare" conclude.