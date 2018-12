27 dicembre 2018- 10:07 Teatri: Orlando, nessuna scelta politica condanni Orchestra sinfonica siciliana

Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - "Non posso che esprimere apprezzamento per l’opera di Giorgio Pace e per l'impegno di artisti e lavoratori che in questi anni sono riusciti a portare la FOSS fuori da una palude che stava segnando la fine di questa storica presenza culturale in città". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dopo il provvedimento dell'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo che a Natale ha sollevato dall'incarico il sovrintendente dell'Orchestra sinfonica siciliana, Giorgio Pace. "Mi auguro che nessuna scelta politica condanni l'Orchestra sinfonica ad un ritorno al passato e alla mortificazione del ruolo e delle professionalità dei suoi artisti e lavoratori, che il Sovrintendente Pace ha saputo invece cogliere e valorizzare", dice.