1 ottobre 2019- 18:28 Teatro: 4 ottobre sciopero al Massimo di Palermo, a rischio la prima di Einaudi

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Incroceranno le braccia venerdì 4 ottobre, giorno della prima dell'opera 'Winter Journey' di Ludovico Einaudi, i lavoratori del Teatro Massimo di Palermo. Ad annunciarlo è la Fials-Cisal Palermo, sindacato autonomo delle fondazioni lirico-sinfoniche. "Tutte le richieste degli ultimi mesi - dicono - sono state disattese da parte di una direzione che continua a gestire la Fondazione senza rispettare i vincoli contrattuali, gli accordi sottoscritti e gli impegni presi col sindacato". L'attenzione è soprattutto sulle "reiterate ed illegittime trattenute operate in busta paga ai lavoratori contrattualmente più deboli" che "getta più di un'ombra sullo stato di salute economico-finanziario della Fondazione". Il sindacato si scusa con gli spettatori "per il disagio arrecato ma -sottolinea- registrando un atteggiamento di chiusura da parte della Fondazione siamo costretti ad adottare questa forma di protesta estrema". "Ci si chiede -concludono- con quali risorse si intenda procedere alla stabilizzazione degli ormai numerosi precari storici ed al rinnovo del contratto integrativo scaduto da diverso tempo se si è costretti a tagliare parte della retribuzione di alcuni lavoratori per evitare di chiudere il bilancio in disavanzo".