18 luglio 2019- 19:06 Teatro: a Palermo protesta contro decreto, 'uccide le fondazioni lirico sinfoniche' (2)

(AdnKronos) - Sul tappeto anche il contratto nazionale di lavoro del personale delle fondazioni che non si rinnova da 15 anni. "E' incomprensibile che un settore vada avanti da 15 anni con un contratto scaduto – aggiunge Rosso - Non capiamo perché le piante organiche delle fondazioni siano quasi dimezzate e non ci sia un percorso di investimenti, con la previsione di piante organiche adeguate per far restare le fondazioni centri di produzione e non di distribuzione di spettacoli affittati". Per quanto riguarda la produzione della fondazione Teatro Massimo, torna la richiesta di una stagione estiva di almeno tre mesi che coinvolga le maestranze in un progetto di sviluppo, sulla base di un organico consolidato. "Dobbiamo puntare al raddoppio delle produzioni – incalza Rosso – Solo in questo modo si può dare un segno tangibile al governo e al ministero, con un riscontro di produzione costante tutto l'anno ed esigere così risorse adeguate. E' inimmaginabile pensare che il Massimo possa stare 3-4 mesi senza produrre uno spettacolo".