TEATRO: AL BIONDO DI PALERMO IN PRIMA NAZIONALE 'TROILO VS CRESSIDA'

3 maggio 2017- 20:44

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - 'Troilo vs Cressida' è il nuovo spettacolo di Stefano Ricci e Gianni Forte, la coppia più irriverente e dirompente della scena teatrale contemporanea, che debutta in prima nazionale venerdì prossimo, alle 21, al Teatro Biondo di Palermo. Lo spettacolo, che sarà replicato fino al 14 maggio e che a luglio approderà al Festival di Spoleto, è interpretato da tre attori della Compagnia ricci/forte – Anna Gualdo, Giuseppe Sartori e Piersten Leirom – e da 12 allievi attori, appena diplomati, della 'Scuola dei mestieri dello spettacolo' del Teatro Biondo diretta da Emma Dante. La scene sono di Simone Mannino, i costumi di Dora Argento, il suono di Andrea Cera, mentre Piersten Leirom ha curato i movimentiIspirandosi al Troilo e Cressida di Shakespeare, Stefano Ricci e Gianni Forte mettono in scena una potente invettiva contro il falò delle vanità della società odierna, una performance all’ultimo respiro, che smaschera le falsità e la vacuità del potere. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Biondo di Palermo. "In Troilo e Cressida – spiegano i due autori – il Bardo stigmatizza la gamma dei fenomeni mimetici, dove gli ingranaggi della cupidigia conducono senza sconti verso la distruzione: politica del desiderio erotico che si unisce in amplesso con la politica della mancanza di autorità. Profeti della pubblicità iper-contemporanea, gli individui di questa tragedia fabbricano idoli per riempire i propri giorni, altrimenti inutili. Il Potere della Bellezza e del Comando - aggiungono - sono scettri difficili da raggiungere o mantenere. Il prezzo è altissimo, ma Greci e Troiani sono disposti a pagarlo, esattamente come i loro epigoni postmoderni, votati alla fama della TV e ai suoi derivati".