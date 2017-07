TEATRO: AL VIA LA STAGIONE 2017-2018 DELLO STABILE DEL VENETO

4 luglio 2017- 15:22

Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - Il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Angelo Tabaro e il direttore, Massimo Ongaro, hanno presentato oggi al Teatro Goldoni di Venezia il programma delle Stagioni 2017-2018 del Teatro veneziano e del Teatro Verdi di Padova.“Con la Stagione 2017/2018 – ha ricordato Tabaro - si conclude per il Teatro Stabile del Veneto il primo triennio da Teatro Nazionale, il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e si volge lo sguardo verso il secondo, con nuove entusiasmanti sfide da affrontare e forti degli ottimi risultati fin qui ottenuti, basti pensare all’aumento del numero di spettatori (+18% nel 2015/2016 e + 9% nel 2016/2017) o degli incassi registrati (+19% nel 2015/2016 e + 11% nel 2016/2017)”.“Un programma indubbiamente completo ed articolato – ha commentato Massimo Ongaro, introducendo il cartellone - composto da 50 titoli per più di 150 serate. Ben 27 sono gli spettacoli teatrali in abbonamento, con artisti amati dal grande pubblico come Toni Servillo, Raoul Bova, Claudia Cardinale, Marco Paolini, Ale e Franz, registi geniali e innovativi come Peter Stein, Leo Muscato e Arturo Cirillo. Protagonisti di allestimenti originali, che danno nuove chiavi di lettura a classici senza tempo come Goldoni, Pirandello e Shakespeare, ma anche autori europei del passato, come Schiller e Dürrenmatt, o del presente, come Umberto Eco e Cristina Comencini. (segue)