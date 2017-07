TEATRO: AL VIA LA STAGIONE 2017-2018 DELLO STABILE DEL VENETO (2)

4 luglio 2017- 15:22

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono 8 le proposte selezionate per la terza edizione della rassegna di danza Evoluzioni, che in soli due anni ha visto più che raddoppiato il pubblico di appassionati. Da segnalare poi il ritorno a Padova della rassegna Divertiamoci a teatro e a Venezia gli Eventi speciali nazionali ed internazionali, tra i quali spicca il nome di Slava, il più grande clown vivente, e per la danza quello del Ballet Preljocaj e della regina del flamenco Pastora Galvan.Centrali come al solito le produzioni del Teatro Stabile del Veneto, che quest’anno comprendono ben 6 titoli, di cui 4 in coproduzione con prestigiosi partner italiani pubblici e privati. Prosegue l’indagine già avviata nelle precedenti stagioni su due filoni principali: Ispirazioni Classiche e Parole Contemporanee.Al primo filone appartiene “Le baruffe chiozzotte”, capolavoro goldoniano diretto da Paolo Valerio. Uno spettacolo che debutterà al Teatro Romano di Verona dal 19 al 22 luglio nell’ambito del festival Shakespeariano e sarà in cartellone sia a Padova che a Venezia. Dopo il debutto estivo tornerà a Venezia, in occasione del Carnevale, “Arlecchino furioso”, travolgente spettacolo di commedia dell’arte diretto da Marco Zoppello. Altra novità, un testo shakespeariano non molto rappresentato come “I due gentiluomini di Verona” diretto da Giorgio Sangati, in coproduzione con il Centro Teatrale Bresciano. Sguardo sui talenti emergenti della Regione, condividendo con loro progetti di co-produzione: è il caso di Stivalaccio Teatro con “Il malato immaginario” realizzato in chiave di commedia dell’arte che, dopo il debutto ad ottobre al Teatro Olimpico di Vicenza, sarà presentato al Teatro Goldoni di Venezia. (segue)