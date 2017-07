TEATRO: AL VIA LA STAGIONE 2017-2018 DELLO STABILE DEL VENETO (3)

4 luglio 2017- 15:22

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Sul versante degli autori contemporanei, lo Stabile ha scelto di partecipare a importanti produzioni firmate da due eminenti personalità legate alla letteratura e al cinema: assieme ai Teatri Stabili di Torino e di Genova, la versione teatrale de “Il nome della rosa” di Umberto Eco, adattato per la scena da Stefano Massini con la regia di Leo Muscato. Novità assoluta è “Tempi nuovi”, scritto e diretto da Cristina Comencini; una travolgente commedia, coprodotta con la Compagnia Enfi Teatro, protagonisti Ennio Fantastichini e Iaia Forte.Oltre ai titoli prodotti dallo Stabile, sono ospiti dei cartelloni di Padova e Venezia grandi registi, autori di alto livello culturale e interpreti popolari. Al Verdi di Padova c’è un altro Shakespeare da riscoprire, grazie al Teatro Metastasio di Prato e alla mano sicura di uno dei più eminenti registi europei viventi: Peter Stein che presenta un sorprendente “Riccardo II” con Maddalena Crippa nel ruolo del Re protagonista. Tra i classici, il ritorno di Pirandello nei 150 anni dalla nascita, con “Questa sera si recita a soggetto”, diretto da Marco Bernardi. Ma ci sarà spazio anche per due grandi autori che non frequentano spesso i palcoscenici dei teatri italiani come Friedrich Schiller con “Intrigo e amore” diretto da Marco Sciaccaluga e “Lunga giornata verso la notte” di Eugene O'Neill diretto da Arturo Cirillo.Sul versante più popolare si segnalano quattro beniamini come Raoul Bova, Vincenzo Salemme e Ale e Franz alle prese con testi che raccontano la nostra epoca tra rapporti irrisolti, famiglie allo sbando e miti da celebrare: “Due”, “Una festa esagerata” e “Nel nostro piccolo”, omaggio a due artisti indimenticabili come Gaber e Iannacci. (segue)