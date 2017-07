TEATRO: AL VIA LA STAGIONE 2017-2018 DELLO STABILE DEL VENETO (4)

4 luglio 2017- 15:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra gli artisti che hanno rinnovato maggiormente la scena contemporanea figurano di certo i nomi di Marco Paolini e Pippo Delbono. Il primo sarà in cartellone con “Le avventure di Numero Primo”, il secondo con “Vangelo”.In esclusiva per il Triveneto è l’appuntamento che congiunge le due stagioni di Padova e Venezia, con la presenza del più grande attore italiano di questi anni: Toni Servillo sarà in scena per due settimane al Teatro Goldoni di Venezia con “Elvira (Elvire Jouvet 40)” di Brigitte Jacques. Una produzione del Piccolo Teatro di Milano e di Teatri Uniti. Un'altra icona dello spettacolo italiano, Claudia Cardinale, sarà in laguna con un classico della commedia come “La strana coppia” di Neil Simon.Non mancheranno altri beniamini del nostro pubblico come Carlo e Giorgio in “Temporary show. Lo spettacolo più breve del mondo” e Natalino Balasso affiancato da Marta Dalla Via in “Delusionist”. (segue)