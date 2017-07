TEATRO: AL VIA LA STAGIONE 2017-2018 DELLO STABILE DEL VENETO (5)

4 luglio 2017

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra i titoli classici, un confronto novecentesco tra Italia e Svizzera. Da un lato “Il Berretto a Sonagli” di Pirandello con Sebastiano Lo Monaco, dall’altro “Play Strindberg” di Friedrich Dürrenmatt interpretato da Maria Paiato e Franco Castellano.Come già accennato, la Stagione 2017/2018 del Teatro Stabile del Veneto non si limita al tradizionale cartellone di prosa: l’indagine tra i territori delle arti sceniche comprende anche la danza, con la terza edizione della rassegna Evoluzioni. Ospiti a Padova tre realtà italiane di punta come il Balletto di Roma, MM Contemporary Dance Company e Junior Balletto di Toscana che propongono tre originali riletture in chiave contemporanea di grandi classici del balletto come: “Lo Schiaccianoci”, “Le Silfidi/Pulcinella” e “La bella addormentata”. Completa il programma una presenza internazionale come quella di Roberto Herrera, tra i massimi interpreti del tango, protagonista di “El Tango”.Presenze internazionali di primo piano anche a Venezia con un maestro come Angelin Preljocaj che, con la sua straordinaria compagnia, propone un dittico composto da “Un trait d’union” e una sua nuova creazione che debutterà nell’ottobre 2017. A Venezia un mito del flamenco come Pastora Galvan, con “Pastora Baila” Completano il programma di Venezia un’altra riscrittura classica della MM Contemporary Dance Company: “Sagra/Bolero” e il nuovo spettacolo di Naturalis Labor intitolato “Abrazame/Piazzolla Tango”. (segue)