TEATRO: AL VIA LA STAGIONE 2017-2018 DELLO STABILE DEL VENETO (6)

4 luglio 2017- 15:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Dopo lo straordinario successo dello scorso anno torna a Padova anche per la Stagione 2017/2018 l’intrattenimento di qualità con Divertiamoci a teatro che vede protagonisti comici amatissimi come Teresa Mannino, Natalino Balasso e Carlo e Giorgio, innovatori della risata come Antonio Rezza e un autentico mito dello spettacolo nazionale come Sandra Milo, protagonista di una travolgente commedia degli equivoci.Originali e innovativi anche gli Eventi Speciali promossi per questa stagione dello Stabile a Venezia, tra cui lo straordinario ritorno di Slava, il più grande clown vivente, con il suo magico spettacolo “Slava’s Snowshow”. Spazio anche al gospel con tre appuntamenti: il concerto di Natale “Christmas is…” della Big Vocal Orchestra, a San Valentino “Love Songs” dei Joy Singers e per San Marco “Free” della giovane formazione Vocal Skyline. Si rivolge invece ad un pubblico giovane l’appuntamento speciale con Rugagiuffa in una serata evento che porta in teatro la seguitissima omonima web serie. Immancabile, infine, al Goldoni l’appuntamento internazionale con le “Danze tradizionali” della Scuola Yamamura di Osaka. “Proposte diverse – ha concluso la sua illustrazione Massimo Ongaro - che vanno a definire l’identità di un unico grande Teatro Nazionale, in dialogo con il pubblico e con il territorio, ma anche aperto a importanti relazioni nazionali ed internazionali. Un teatro che guarda al valore della proposta culturale, ma che cerca anche di intercettare gusti e tendenze, che sa coltivare i migliori talenti di una regione sempre più propositiva e che al contempo collabora con artisti consolidati di altissimo livello.”