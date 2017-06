TEATRO: AL VIA TOURNéE MASSIMO IN GIAPPONE, 12 MINUTI DI APPLAUSI PER LA TRAVIATA (2)

(AdnKronos) - "Una grande emozione – commenta a caldo Desirée Rancatore – avevo già sentito tante volte il calore e l’entusiasmo del pubblico del Giappone ma questa è la prima volta che vengo qui con il mio Teatro, il Teatro Massimo di Palermo". Grande soddisfazione da parte del sovrintendente Francesco Giambrone. "Grandi complimenti a tutti quelli che hanno reso possibile questo successo, sabato raggiungeremo gli artisti e i tecnici per gli spettacoli a Tokyo" dice. Le scene, firmate da Francesco Zito e da Antonella Conte, sono un omaggio alla Belle époque di Palermo e ai suoi grandi interpreti: gli imprenditori Florio e Ducrot e il geniale architetto Ernesto Basile, che realizzò il Teatro Massimo. L’Act City Center è un teatro che può ospitare grandi spettacoli: vanta il quarto palcoscenico più grande del Giappone ed è uno dei simboli della città di Hamamatsu. La 'main hall' dove ha debuttato Traviata ha 2336 posti. Domani giorno di riposo per i circa 150 artisti e tecnici impegnati nella tournée, mentre venerdì è in programma il trasferimento a Nagoya dove alle 18 (11 ora italiana) ci sarà la prova generale di Tosca, che andrà in scena l’indomani.