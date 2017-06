TEATRO: AL VIA TOURNéE MASSIMO IN GIAPPONE, IN PARTENZA 150 TRA ARTISTI E TECNICI

7 giugno 2017- 11:36

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Al via la tournée del Teatro Massimo di Palermo in Giappone. In partenza sabato 150 tra artisti, tecnici, staff per una tournée che toccherà sei teatri del Paese e cinque città: l’Act City di Hamamatsu, l’Aichi Arts Center di Nagoya, il Bunka Kaikan di Tokyo, l’Orchard Hall di Tokyo, il Biwako Hall di Otsu, il Festival Hall Osaka. Otto repliche complessive per Tosca e La Traviata, con la regia di Mario Pontiggia e le scene di Francesco Zito. La tournée sarà presentata domani, alle 12.30, al Teatro Massimo. All'incontro con la stampa partecipano il presidente della Fondazione Teatro Massimo, Leoluca Orlando; il sovrintendente Francesco Giambrone; e il soprano Desirée Rancatore, protagonista della tournée. Già arrivate in Giappone le scenografie: quelle de La Traviata sono ispirate alla Belle époque di Palermo e interamente realizzate nei laboratori del Teatro Massimo di Brancaccio, con ricostruzioni di alcuni scorci ed edifici Liberty della città. Un 'pezzo' di Palermo che arriverà in Giappone a raccontare lo splendore della stagione dei Florio, dei Basile, dei Ducrot e la perizia delle maestranze artigiane del Teatro.