24 aprile 2018- 14:32 Teatro: assessori Cultura Triveneto, fare chiarezza su Stabile Veneto

Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - Si è riunita a Venezia, a Palazzo Balbi, la Conferenza permanente degli Assessori alla Cultura del Triveneto. Hanno partecipato Cristiano Corazzari per la Regione del Veneto, Gianni Torrenti per la Regione Friuli Venezia Giulia, Tiziano Mellarini per la Provincia Autonoma di Trento e Franco Oss Noser Presidente di Agis Tre Venezie. Gli Assessori del Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Trento hanno convenuto che vada sostenuta politicamente la richiesta della Regione del Veneto di chiarimenti al Ministero in merito al declassamento del Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, scelta che rimane inspiegabile sia perché non è un’esclusione che vada a vantaggio di un altro teatro, sia perché adottata a fronte di un programma non diverso da quello presentato tre anni fa che è valso allora al Teatro il riconoscimento di Teatro Nazionale.