14 febbraio 2019- 17:59 Teatro: Beltotto (Stabile Veneto),'finalmente si ascoltano i territori'

Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - "Leggo con grande attenzione le dichiarazioni rese dal Direttore Generale per lo Spettacolo dal vivo del Mibac Onofrio Cutaia, nel corso dell’audizione in commissione Cultura del Senato sul Fondo unico per lo spettacolo, e noto che – per la prima volta – dal Ministero si dubita che l’attuale assetto sia irriformabile. In particolare rilevo con interesse il passaggio in cui si esprime la necessità che i territori vengano ascoltati di più, perché non sono affatto ascoltati. Mi sembra un segnale di grande positività, certo assai diverso da quelli di chi difende strenuamente lo status quo". Lo sottolinea il presidente del teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto. "Mi pare il miglior viatico per l’incontro che il Teatro Stabile del Veneto sta preparando per l’11 aprile a Venezia, avendo a cuore e a tema il futuro dello spettacolo dal vivo – e in particolare del teatro – in Veneto e in tutto in Nordest. Ci stiamo lavorando alacremente e dopo queste dichiarazioni sono certo che il direttore Cutaia vorrà parteciparvi portando il suo contributo critico e la sua formidabile competenza", spiega.