26 ottobre 2019- 16:37 Teatro: Cgil, 'gravissimo stop produzione Bellini di Catania'

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Lo stop della produzione al teatro Bellini di Catania è un fatto gravissimo, un colpo a un'istituzione culturale prestigiosa, alle maestranze, agli artisti. Ed è inconcepibile che avvenga nell’indifferenza completa delle istituzioni, innanzitutto di quelle regionali". Così il coordinatore regionale della Slc Cgil Maurizio Rosso che esprime "solidarietà ai lavoratori e all’intera città di Catania che stanno vivendo la tragica situazione della chiusura coatta del loro teatro"."I teatri d’opera - aggiunge - non possono essere lasciati in balia dell’imprevedibile che produce solo precarietà e impoverimento culturale. L’Italia è il paese che possiede il 60% del patrimonio culturale artistico del mondo e la Sicilia il 40% di questo 60%. L’Italia però investe solo lo 0,17% del Pil in cultura mentre paesi come la Francia e la Germania l’1,9% del loro Pil". Rosso lancia un appello alle istituzioni locali e regionali "a non consentire questo scempio della identità culturale di una città e di una regione, intervenendo per eliminare le storture esistenti e consentendo il rilancio del teatro Bellini".