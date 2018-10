5 ottobre 2018- 15:30 Teatro: Giampiero Beltotto presidente dello Stabile del Veneto

Venezia, 5 ott. (AdnKronos) - Giampiero Beltotto è il nuovo presidente del Teatro Stabile del Veneto. A eleggerlo - come da statuto - l’assemblea dei soci composta da Regione del Veneto, Comune di Venezia, Comune di Padova e Provincia di Padova, riunita oggi al Teatro Carlo Goldoni di Venezia. Beltotto, già vicepresidente e membro del CdA, succede a Angelo Tabaro e guiderà l’ente veneto che gestisce il Teatro Goldoni di Venezia e il Teatro Verdi di Padova per i prossimi cinque anni.Insieme al presidente sono stati rinnovati anche i membri del CdA: Valentina Noce, vicepresidente – Annalisa Carrara, nominata dalla Regione Veneto – Cristina Palumbo, dal Comune di Padova – Rachele Sacco, dal Comune di Venezia. Il neo presidente dopo un ringraziamento a Angelo Tabaro per l’attività svolta in questi anni, ha rivolto i migliori auguri al nuovo consiglio di amministrazione per il lavoro dei prossimi cinque anni. “Lavoreremo insieme per un Teatro Stabile che sia inclusivo, divertente e che metta al centro il pubblico – ha dichiarato Giampiero Beltotto – e affinché il Goldoni diventi il Teatro di una delle grandi capitali del Mediterraneo e il Verdi il teatro della città simbolo dell’interscambio con l’Europa. Collaboreremo con tutte le istituzioni e gli stakeholder del territorio, per essere sempre attenti a quello che accade attorno e rispondere alle aspettative del pubblico”.