5 ottobre 2018- 15:30 Teatro: Giampiero Beltotto presidente dello Stabile del Veneto (2)

(AdnKronos) - Giampiero Beltotto, classe 1954, è giornalista, autore televisivo, saggista ed esperto di comunicazione aziendale e istituzionale. Romano di nascita e veneto d’adozione, si è formato con don Luigi Giussani alla Cattolica di Milano ed è laureato in lettere con una tesi su Clemente Maria Rebora, successivamente pubblicata. Dopo quindici anni di Rai, trascorsi nella redazione economica del Tg1, come inviato per Tv7e Il caso di Enzo Biagi (diresse come ultimo incarico la redazione Rai di Venezia) negli ultimi vent’anni ha ampliato la sua esperienza come esperto di relazioni istituzionali e industriali lavorando per importanti gruppi imprenditoriali e finanziari. Ha diretto l'Ufficio stampa della Regione Lombardia e della Regione Veneto ed è stato responsabile della comunicazione del Ministero dell’Agricoltura e portavoce del Ministro. Ha diretto la comunicazione e il marketing del Teatro La Fenice di Venezia, ha ricoperto la carica di consigliere nel CdA della Fondazione IUAV, è stato Vicepresidente del Teatro Stabile del Veneto negli ultimi quattro anni. Ha tenuto lezioni all’Università di Padova, alla LUISS di Roma e alla Scuola Superiore di Giornalismo di Bologna.Cattolico, è autore di varie pubblicazioni. Tra queste “Ho intervistato il silenzio”edito nel 1979 da Città Armoniosa sul tema della clausura, che divenne negli anni di piombo un caso editoriale e riadattato tre decenni più tardi per Marsilio col titolo “Silenzio amico. La bellezza della clausura al tempo di internet”. L’ultimo libro edito sempre da Marsilio si intitola “Barbari e digitali”.