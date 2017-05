TEATRO: I GRANDI CLASSICI PROTAGONISTI A PALAZZOLO, AL VIA FESTIVAL DEI GIOVANI

5 maggio 2017- 16:56

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Un mese di spettacoli con protagonisti oltre 2mila studenti provenienti da tutto il mondo. Prenderà il via domani mattina a Palazzolo Acreide, nel Siracusano, la ventitreesima edizione del Festival internazionale del teatro classico dei giovani. La manifestazione, la più importante rassegna di teatro classico dedicata ai giovani nel mondo, è in programma quest'anno fino al 7 giugno. L’inaugurazione è in programma alle 9.30 con i saluti istituzionali mentre il primo spettacolo, che vedrà gli studenti del liceo Platone di Palazzolo Acreide mettere in scena Le Baccanti di Euripide, è previsto alle 10. Subito dopo saliranno sul palco i ragazzi dell' Académie Internationale Des Arts du Spectacle di Versailles con Rane di Aristofane.Nel cartellone della manifestazione sono state ammesse quest’anno 87 scuole, provenienti da tutta Italia ma anche da Francia, Russia, Belgio, Tunisia, Germania, Serbia, Spagna e Grecia. A esibirsi sul palco 'teatro del cielo' l’Accademia d’arte del dramma antico della Fondazione Inda che chiuderà il Festival il 7 giugno. Nell’anno in cui si celebrano i 2.750 anni della fondazione di Siracusa sono, invece, dodici gli istituti che provengono dalla provincia aretusea.