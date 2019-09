30 settembre 2019- 17:17 Teatro: il Massimo di Palermo ospita 'Opera Europa' (2)

(AdnKronos) - L’Human Resources Forum è uno degli ultimi forum creati all'interno di Opera Europa: è nato nel 2010 in seguito ad un’inchiesta approfondita sui costi e sulle condizioni del lavoro artistico che ha rivelato la pertinenza e l'utilità di un gruppo di lavoro a lungo termine che si occupi delle questioni riguardanti le risorse umane. Il forum riunisce i direttori delle risorse umane e i direttori amministrativi in occasione delle conferenze di Opera Europa e di seminari intensivi indipendenti. Nel corso dei tre giorni i partecipanti ai due forum avranno anche modo di assistere alle prove di 'Winter Journey', la prima opera di Ludovico Einaudi su libretto di Colm Tóibín e con la regia di Roberto Andò che andrà in scena in prima assoluta al Teatro Massimo venerdì 4 ottobre.