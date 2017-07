TEATRO, OMAGGIO A PADRE TUROLDO CON 'LA RICHEZZA DELLA POVERTà'

28 luglio 2017- 16:34

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - Nel teatro di Sedigliano, in provincia di Udine, domani, sabato 29 luglio, alle ore 21 andrà in scena uno spettacolo a forma di oratorio di Glauco Venier e Luca Fantini dal titolo 'La ricchezza della povertà' in omaggio a Padre David Maria Turoldo. Si tratta di un progetto innovativo nella forma e nei contenuti e che rilegge le opere di Turoldo in chiave moderna ponendo al pubblico anche un messaggio dalla forte valenza sociale. Lo spettacolo è un intreccio di letture sceniche e musiche originali, scritte dal pianista e compositore di fama mondiale Glauco Venier ed arrangiate da Michele Corcella. Il testo si ispira a 'Gli ultimi', un’opera cinematografica in cui Turoldo che racconta da vicino la dura vita dei contadini friulani dei primi del Novecento e ripercorre la storia di un Friuli ancora isolato, povero e depresso in grado di fare della propria miseria non una vergogna, ma un valore. "Ho scelto Luca Fantini - spiega Glauco Venier - una persona normale, un operaio con una passione smisurata per la drammaturgia e per Padre Turoldo che ha saputo interpretare e rileggere l’opera 'Gli Ultimi' in chiave moderna".