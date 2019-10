29 ottobre 2019- 15:16 Teatro: Palermo, Consob porta in scena lo 'schema Ponzi'

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - Uno spettacolo teatrale per conoscere e difendersi dalle truffe. E l'idea di Consob che porta in scena lo 'schema Ponzi', il più diffuso modello di truffa finanziaria ideato un secolo fa da Charles Ponzi, l'avventuriero italiano emigrato negli Stati Uniti. Lo spettacolo di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle scuole medie superiori è andato in scena questa mattina al teatro Biondo di Palermo. Circa quattrocento i ragazzi che hanno assistito alla rappresentazione e che, attraverso una pièce teatrale che trae spunto dall’autobiografia del truffatore, hanno potuto conoscere la sua storia. Nella rete di Ponzi caddero circa 40mila risparmiatori di Boston attratti dalla prospettiva di rendimenti altissimi, ma del tutto irrealistici. Il castello di carte crollò quando, dopo pochi mesi, Ponzi non fu più in grado di mantenere le sue promesse di rendimento costruite sull'inganno. Dall’autobiografia di Ponzi Consob ha ricavato una sceneggiatura teatrale che è alla base dello spettacolo 'Occhio alle Truffe!'. L’evento, portato in tournée in tutta Italia, è già andato in scena a Lecce, Roma, Milano, Isernia, Reggio Emilia, Torino e Padova. La prossima tappa sarà Cagliari.