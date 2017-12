TEATRO: PEREIRA, SCALA UNDER 30 PER CONQUISTARE NUOVA GENERAZIONE

3 dicembre 2017- 20:04

Milano, 3 dic. (AdnKronos) - "Abbiamo aumentato il pubblico con meno di 25 anni di più del 20% negli ultimi anni. E questo è un segno molto importante. Anche questo programma per i giovani probabilmente in 10-20 anni porterà tutta una nuova generazione alla Scala". Lo ha detto Alexander Pereira, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano, a margine dell'anteprima dell’Andrea Chénier al Piermarini dedicata ai giovani sotto i 30 anni. "La cosa più bella che possiamo fare è portare una nuova generazione in Teatro, così noi possiamo sopravvivere", ha aggiunto.