TEATRO: SIRACUSA, TREMILA SPETTATORI PER LE 'RANE' DI ARISTOFANE CON FICARRA&PICONE (2)

30 giugno 2017- 07:16

(AdnKronos) - Di grande suggestione anche le marionette ispirate alle sculture di Gianni Dessì realizzate da Einat Landais mentre Marzia Gambardella ne ha curato la direzione dei movimenti e Carlo Gilè la costruzione. Un brevissimo video con un estratto dell’incontro a Venezia, nel 1968 tra un giovane Pier Paolo Pasolini e il poeta americano Ezra Pound chiude lo spettacolo. “Nelle rane - racconta il regista Corsetti - si raccontano con nomi e particolari espliciti le vicende di una città in crisi dove il teatro sembra agli sgoccioli e la politica e il vivere comune minato dagli interessi particolari. La commedia, attraverso Dioniso e Santia diventa sublime gioco del mondo. La disputa è certamente tra due poeti ma soprattutto è tra poetiche visione del mondo, dunque il senso stesso del teatro viene messo in gioco, il rapporto tra teatro e mondo”.Dopo il 9 luglio si chiuderà la stagione dell’Inda al Teatro greco di Siracusa ma prenderà il via la tourneè che vedra la Fondazione mettere in scena in quattro teatri di pietra italiani, tre spettacoli Sette contro Tebe, Fedra, che sarà riproposto dopo il successo dello scorso anno, e Baccanti di Euripide, che vede protagonisti gli allievi dell’Accademia d’arte del dramma antico e che in una breve tourneè in scuole e teatri italiani ha fatto registrare oltre 5 mila presenze in undici tappe.