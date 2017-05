TEATRO: TORNA IN SICILIA 'NOTRE DAME DE PARIS', TAPPE A MESSINA E PALERMO

30 maggio 2017- 16:56

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Torna in Sicilia 'Notre Dame de Paris'. Si tratta dell’ultima occasione per assistere nell'Isola allo spettacolo che ha stregato milioni di persone e che, dopo la finale di settembre in scena all’Arena di Verona, si fermerà per un lungo periodo di pausa. Il musical prodotto da David Zard, dopo aver toccato le più importanti città italiane in occasione di un acclamato tour di ritorno, approda nuovamente nell’Isola: torna a Messina dopo ben 15 anni (lo spettacolo visitò la città nell’anno del suo debutto, il 2002) e sarà nuovamente a Palermo dopo i bagni di folla della scorsa estate. Tre le repliche alla Fiera di Messina (dal 28 al 30 giugno), e cinque quelle al Teatro Verdura di Palermo (dal 4 all’8 luglio), tutte quante serali.'Notre Dame de Paris' è diventato un vero e proprio cult, grazie soprattutto al grande amore che l’affezionatissimo pubblico gli tributa ogni sera, affollando le rappresentazioni in ogni città della penisola, con repliche a colpi di sold out. In 15 anni di programmazione, ha superato i 3.500.000 di spettatori in 1.207 repliche e sono state 46 le città visitate in Italia per un totale di 135 tappe. Da quando l’opera musicale firmata da Riccardo Cocciante ha ripreso le rappresentazioni a marzo dell’anno scorso, ha fatto impennare le vendite dei biglietti a teatro, capitanando la classifica dei titoli nel 2016 e superando le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. Per il produttore David Zard, presente a Messina per presentare le date estive siciliane insieme al promoter Giuseppe Rapisarda, al commissario straordinario dell'Autorità portuale Antonino De Simone, e ai protagonisti del cast originale Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo) e Graziano Galatone (Febo), "tenere conto del pubblico è l’obiettivo principale nel nostro lavoro. Dare certezze al pubblico è fondamentale".