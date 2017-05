TEATRO: TORNA IN SICILIA 'NOTRE DAME DE PARIS', TAPPE A MESSINA E PALERMO (2)

30 maggio 2017- 16:56

(AdnKronos) - "Notre Dame de Paris ha questo enorme successo perché è onesto, e mantiene ciò che promette - prosegue Zard -. Sono legato a Messina, a Palermo ed a tutta la Sicilia perché il pubblico dell’Isola riesce a far esprimere al meglio gli artisti sul palco come testimoniano le nove repliche sold out dello scorso anno al Teatro di Verdura di Palermo e il successo registrato a Messina nel 2002. Un appello che faccio agli amministratori - conclude - è quello di creare i presupposti per ospitare grandi eventi. Solo così l’economia si potrà rimettere in moto”.Si concentrano sull’aspetto artistico Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone. "Nella mia carriera ho ricoperto tanti ruoli ma quello di Quasimodo mi rimane cucito addosso - dice Di Tonno -. Per noi è una grande gioia tornare in Sicilia. E’ un pubblico che non ci ha mai deluso e sono sicuro che anche questa volta non farà mancare il proprio calore". "E’ il più grande spettacolo che sia stato messo in scena in Italia - commenta Vittorio Matteucci -. Dopo tanti anni che interpreto il ruolo di Frollo posso dire che ora vado in scena con più consapevolezza grazie all’esperienza". "Dalle nuove date siciliane di Messina e Palermo - conclude Graziano Galatone - ci aspettiamo un grande successo. Il calore del popolo siciliano non ha eguali e questo noi lo percepiamo dal momento che mettiamo piede in Sicilia. Sul palco, poi, tutto diventa magico".