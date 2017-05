TEATRO: TRE SPETTACOLI DEL BIONDO DI PALERMO IN SCENA A SPOLETO E AVIGNONE

5 maggio 2017- 21:41

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Tournée estiva per tre produzioni del Teatro Biondo di Palermo, che a luglio approderanno su due prestigiosi palcoscenici internazionali. Il 6 luglio debutterà, in prima nazionale, al Teatro Caio Melisso di Spoleto 'La scortecata' di Emma Dante, liberamente tratto da 'Lo cunto de li cunti' di Giambattista Basile, con Carmine Maringola e Salvatore D’Onofrio, coprodotto con il Festival di Spoleto 60 e la Compagnia Sud Costa Occidentale. Repliche fino al 13 luglio. Sempre al Festival di Spoleto, dal 7 al 9 luglio, andrà in scena al Teatro San Simone TroilovsCressida, il nuovo spettacoli di ricci/forte interpretato da Anna Gualdo, Giuseppe Sartori, Piersten Leirom e 12 giovani attori appena diplomati alla 'Scuola dei mestieri dello apettacolo' del Teatro Biondo. Lo spettacolo, che ha appena debuttato al Biondo in prima nazionale, è una originale e provocatoria denuncia della vacuità del potere ispirata al Troilo e Cressida di Shakespeare.L’altro importante appuntamento internazionale sarà il 18 luglio al Festival d’Avignon, dove andrà in scena, fino al 25 luglio al Gymnese du Lycée Aubanel, 'Bestie di scena' di Emma Dante, che ha suscitato grande interesse e scalpore al suo debutto milanese e che aprirà la prossima stagione del Teatro Biondo. "Sempre di più il Biondo con i suoi spettacoli è al centro della scena nazionale e internazionale – commenta il direttore Roberto Alajmo – I risultati artistici di Palermo sono riconosciuti ormai a livello europeo. E questo, va sottolineato, in un periodo che per il nostro teatro continua a essere di travaglio finanziario e gestionale".