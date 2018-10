5 ottobre 2018- 16:13 Teatro: Zaia, buon lavoro a Beltotto neo presidente Stabile del Veneto

Venezia, 5 ott. (AdnKronos) - “Rivolgo al dottor Beltotto il più cordiale augurio di buon lavoro, con la sicurezza, conoscendolo e avendo potuto avvalermi in passato della sua collaborazione, che si adopererà con energia, capacità e caparbietà per difendere e sollevare i destini di una delle più importanti realtà culturali della nostra regione”. Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, saluta la nomina a presidente del Teatro Stabile del Veneto 'Carlo Goldoni', di Giampiero Beltotto, avvenuta oggi da parte dell’Assemblea dei soci.“Il Teatro Stabile, di cui la Regione del Veneto è uno dei soci fondatori – ha aggiunto Zaia – rappresenta un’eccellenza sul piano dell’offerta culturale e ritengo che il neo presidente darà nuovo impulso a un progetto che potrà ulteriormente svilupparsi e attrarre nuovo pubblico, dimostrando così quanto sia stata ingiusta e ingiustificata la penalizzazione subita all’inizio di quest’anno dalla Commissione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che lo ha declassato da ‘Teatro Nazionale’: un fronte ancora aperto e sul quale Beltotto non farà mancare la sua combattività”.