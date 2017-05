TECNIS: SINDACATI, VENERDì 8 ORE SCIOPERO E PRESIDIO AL MISE

10 maggio 2017- 11:17

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Otto ore di sciopero per venerdì prossimo e, nella stessa giornata, un presidio presso il ministero dello Sviluppo economico. Sono le azioni messe in campo dai sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, nella delicata vicenda della Tecnis. La società catanese, che ha 500 dipendenti, rischia di chiudere i battenti nonostante vanti crediti per 40 milioni di euro da varie amministrazioni, tra le quali il Comune di Roma, l’Anas, l’Autorità portuale di Genova e Rfi-Comune di Palermo."Si tratta di una vicenda gravissima e paradossale - spiegano le segreterie nazionali dei sindacati in una nota - che sta mettendo seriamente a rischio la più significativa realtà produttiva del settore in Sicilia e nel Mezzogiorno ed il futuro dei 500 dipendenti, che raggiungono le 3.000 unità con l’indotto, tutta manodopera qualificata e professionalizzata".