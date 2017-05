TECNIS: SINDACATI, VENERDì 8 ORE SCIOPERO E PRESIDIO AL MISE (2)

10 maggio 2017- 11:17

(AdnKronos) - Lo sciopero ed il presidio, spiegano le segreterie nazionali dei sindacati, "sono finalizzati a sostenere il percorso di confronto con il ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ai ministri Carlo Calenda e Graziano Delrio chiediamo un incontro urgente e informazioni in merito alla continuità occupazionale dei lavoratori e al pagamento delle retribuzioni arretrate e correnti. Il governo ha il dovere di intervenire sugli enti appaltanti debitori prima che la situazione degeneri". Lo sciopero sarà di otto ore e riguarderà tutti i dipendenti delle aziende del gruppo e delle consortili. Il presidio, invece, si terrà in via Molise a Roma dalle 10 alle 14. La situazione dell’azienda rischia di avere ripercussioni anche sulle opere attualmente in esecuzione, lavori strategici come l'adeguamento di via Tiburtina a Roma, la realizzazione della metropolitana di Catania e del nuovo ospedale della città etnea, la realizzazione della metropolitana di Palermo, oltre che i lavori nell'area del Cratere del terremoto presso Micigliano, in provincia di Rieti e la Sassari-Olbia, in Sardegna.