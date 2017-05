TELECOM: RECCHI, FREE IN ITALIA? SIAMO ALLENATI A COMPETIZIONE

24 maggio 2017- 13:14

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "L'Italia è sempre stato un mercato competitivo con molti giocatori. Siamo allenati alla competizione per cui siamo sicuri della nostra tecnologia, della capacità delle nostre persone, dei nostri servizi". Così il presidente di Telecom, Giuseppe Recchi, commenta il futuro ingresso sul mercato italiano di Free il gruppo francese di Xavier Niel. "I piani in corso li conoscete: è un piano industriale che punta molto su nuovi servizi, per cui pensiamo di avere un vantaggio", conclude Recchi al termine dell'Assemblea di Confindustria.