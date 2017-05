TELECOM: RECCHI, NESSUN DIALOGO CON OPEN FIBER

24 maggio 2017- 13:10

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Non c'è nessun dialogo con Open Fiber" per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia. Ad affermarlo è il presidente di Telecom, Giuseppe Recchi, al termine dell'Assemblea di Confindustria."Andiamo avanti -sottolinea Recchi- con 400 mila case connesse al mese. Il nostro programma è quello che fa parte del piano industriale triennale e prevede di completare la copertura del Paese entro il 2019 e quindi dopo domani. Nel mobile abbiamo già raggiunto i livelli dei primi paesi europei, siamo secondo e quindi non vedo necessità per noi".