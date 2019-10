31 ottobre 2019- 17:06 Telepass: Cda coopta Franca Bertagnin Benetton consigliere non esecutivo

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Il Cda di Telepass ha cooptato Franca Bertagnin Benetton quale Consigliere non esecutivo della società. Lo rende noto la società precisando che "resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti".Franca Bertagnin Benetton, laureata in Comunicazione alla Boston University, ha conseguito un Master in Business Administration all’Università di Harvard. Dopo varie esperienze professionali in Colgate – Palmolive a New York, in Bain e Benetton Group, ricopre attualmente le cariche di Amministratore Delegato di Evoluzione S.p.A., Consigliere di Edizione S.r.l., di Benetton S.r.l. e di Autogrill S.p.A.. E’ Consigliere Indipendente di Wendel Group, membro del Comitato Audit e membro dell’European Advisory Board della Harvard Business School.